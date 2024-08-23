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        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:01
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kuyumcuya yönelik silahlı saldırı girişimi ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, motosiklet kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, 20 Ağustos'ta İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelip içeridekilere silah doğrulttu.

        Tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almaması üzerine zanlı, kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada, olay yerinden kaçan sahte plakalı motosikleti, Zeytinlik Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolu Toybelen kavşağında durdurdu.

        Operasyonda araçtaki 3 kişiyi yakalayan ekipler, birçok suç kaydı bulunan şüphelilerin Ankara'dan geldiğini ve sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

        Soruşturmayı derinleştiren polis, silahı kullanan A.S. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen biri kadın 3 kişiyi daha yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2’si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.S. ile 3 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Zanlıların, kuyumcudan 10 milyon lira haraç almaya çalıştıkları için saldırıyı planladıkları öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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