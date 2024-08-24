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        TEMA'dan İlkadım Belediyesine ziyaret

        TEMA Vakfı Samsun Temsilciliği, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:09
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        TEMA'dan İlkadım Belediyesine ziyaret
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        TEMA Vakfı Samsun Temsilciliği, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

        TEMA Vakfı Samsun Temsilcisi Leman Özay, il temsilci yardımcısı İlker Özay, İlkadım ilçe sorumlusu Dr. Vildan Akın Mutlu, Çiftlik Mahalle sorumlusu Ayten Ayrıç ve Derebahçe Mahalle sorumlusu Yusuf Dursun Durmuş, Kurnaz'a ziyarette bulundu.

        Ziyarette yeşil alanların, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık çalışmalarının artırılması gibi konularda iş birliği, çevresel sürdürülebilirlik projeleri ve ağaçlandırma faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Özay, iklim değişikliği konusunda TEMA olarak çalışmalara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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