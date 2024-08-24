TEMA'dan İlkadım Belediyesine ziyaret

Özay, iklim değişikliği konusunda TEMA olarak çalışmalara her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Ziyarette yeşil alanların, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık çalışmalarının artırılması gibi konularda iş birliği, çevresel sürdürülebilirlik projeleri ve ağaçlandırma faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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