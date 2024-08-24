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        Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:10
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        Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tahsin Kanat yönetimindeki 55 AIA 283 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Dursun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Dursun, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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