Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Kanat yönetimindeki 55 AIA 283 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Dursun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Dursun, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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