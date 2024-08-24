Samsun'da yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ve lavabolarda hasar oluştu

Mahalle muhtarı Selami Şahin, yıldırım sonucu elektrik, ses ve aydınlatma sistemi ile kadınlar tuvaletlerinin duvarlarında hasar oluştuğunu belirterek, "Klimalarımız yandı. Tahminlerimize göre zararımız 200-250 bin lira." dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ile lavabolarda hasar meydana geldi.

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