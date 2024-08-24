Samsun'da yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ve lavabolarda hasar oluştu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ile lavabolarda hasar meydana geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ile lavabolarda hasar meydana geldi.
Yalı Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nin minaresine sabah saatlerinde yıldırım isabet etti.
Yıldırım nedeniyle minarenin üzerindeki alem düştü, elektrik hattında ve lavabolarda hasar oluştu.
Mahalle muhtarı Selami Şahin, yıldırım sonucu elektrik, ses ve aydınlatma sistemi ile kadınlar tuvaletlerinin duvarlarında hasar oluştuğunu belirterek, "Klimalarımız yandı. Tahminlerimize göre zararımız 200-250 bin lira." dedi.
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