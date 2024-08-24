Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'da şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Samsun'da şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, bölge genelinde devam eden aralıklı ve gök gürültülü sağanağın Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, il merkezi ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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