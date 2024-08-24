Vezirköprü'de tarihi Taş Medrese binası bakım ve onarıma alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kütüphane olarak kullanılan tarihi Taş Medrese binasında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kütüphane olarak kullanılan tarihi Taş Medrese binasında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Vezirköprü'de 1661'de Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Taş Medrese binası, Samsun Valiliği tarafından basit onarım ve tadilata alındı.
Tadilatta tarihi binayı yağmur ve kar sularından korumak amacıyla çevresinde drenaj ve güçlendirme, iç mekanda ise boya ve vernikleme çalışması yapılacak.
1964 yılından bu yana kütüphane olarak hizmet veren Taş Medrese'de son olarak 2003'te restore çalışması yapılmıştı.
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