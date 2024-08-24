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        Vezirköprü'de tarihi Taş Medrese binası bakım ve onarıma alındı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kütüphane olarak kullanılan tarihi Taş Medrese binasında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:44
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        Vezirköprü'de tarihi Taş Medrese binası bakım ve onarıma alındı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kütüphane olarak kullanılan tarihi Taş Medrese binasında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

        Vezirköprü'de 1661'de Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Taş Medrese binası, Samsun Valiliği tarafından basit onarım ve tadilata alındı.

        Tadilatta tarihi binayı yağmur ve kar sularından korumak amacıyla çevresinde drenaj ve güçlendirme, iç mekanda ise boya ve vernikleme çalışması yapılacak.

        1964 yılından bu yana kütüphane olarak hizmet veren Taş Medrese'de son olarak 2003'te restore çalışması yapılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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