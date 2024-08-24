Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1393 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 12 mermi ile 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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