Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1393 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 12 mermi ile 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü
        Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü
        Samsun'da trafik denetiminde 252 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
        Samsun'da trafik denetiminde 252 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
        Vezirköprü'de tarihi Taş Medrese binası bakım ve onarıma alındı
        Vezirköprü'de tarihi Taş Medrese binası bakım ve onarıma alındı
        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Samsun'da yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ve lavabolarda...
        Samsun'da yıldırımın isabet ettiği minarenin elektrik hattı ve lavabolarda...
        Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı