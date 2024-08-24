Samsun'da trafik denetiminde 252 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik şok uygulama yapıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik şok uygulama yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 ekibin katılımıyla yapılan uygulamada kask, plakasız, ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet kullanımı kontrol edildi.
Uygulamada, kontrol edilen 294 motosiklet sürücüsünden 252'sine ceza kesildi.
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