Samsun'da trafik denetiminde 252 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 ekibin katılımıyla yapılan uygulamada kask, plakasız, ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet kullanımı kontrol edildi.

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