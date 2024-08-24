Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Samsun'un Terme ilçesinde göl ile Karadeniz arasında bulunan su kanalında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Karadeniz ile Akgöl ve Simenit gölleri arasında bulunan kanallarda çok sayıda ölü balık görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numune aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, Karadeniz ile bağlantısı bulunan Akgöl ve Simenit göllerine yoğun şekilde tuzlu su girişi olduğunu belirtti.