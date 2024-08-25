Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sabah saatlerinde aynı bölgede yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 10 kişi yaralanmıştı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda çekici sevk edildi.

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