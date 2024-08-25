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        Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Samsun-Ankara kara yolundaki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:19
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        Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Samsun-Ankara kara yolundaki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Tekke mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan Samsun yönüne giden 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, 6 kişi yaralandı.

        Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda çekici sevk edildi.

        Yaralılar, Samsun ve yakın ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yapan araçlar yoldan çekildi. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

        Sabah saatlerinde aynı bölgede yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 10 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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