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        Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:33
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        Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Hacınabi, Kızılırmak, Kemal Paşa, İsmet Paşa, Emirefendi ve İshaklı mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

        Kanalizasyon çalışmalarının olduğu yerlerde taşkınlardan dolayı bazı iş yerlerini ve depoları su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

        Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde, bir okulun bahçesine su doldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bahçedeki suyu tahliye etti.

        Yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        SASKİ ekiplerinin sahada çalışmaları devam ediyor.

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