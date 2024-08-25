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        Samsun'da aracında narkotik madde bulunduran kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:13
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        Samsun'da aracında narkotik madde bulunduran kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Derecik Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler bir araçtan şüphelendi.

        Araçta yapılan aramalarda, 572,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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