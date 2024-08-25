Samsun'da aracında narkotik madde bulunduran kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Derecik Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler bir araçtan şüphelendi.
Araçta yapılan aramalarda, 572,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.
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