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        Samsun'da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hava ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:11 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:14
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        Samsun'da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde hava ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Emirefendi Mahallesi Nur 1'inci Sokak'ta, havaya silahla ateş atıldığını gören mahalle sakinleri ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, havaya ateş açtığını belirlediği M.D'yi (19) olay yerinde gözaltına aldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada, kurusıkı tabancaya ait olduğu belirlenen 12 adet fişek ele geçirildi.

        Polis, şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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