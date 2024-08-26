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        Bir asrı aşkın ayakta duran ahşap evde anılarını canlı tutuyor

        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hamiyet Üstündağ, zamana meydan okuyan ahşap evinde tek başına kalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:43
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        Bir asrı aşkın ayakta duran ahşap evde anılarını canlı tutuyor
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        TUĞÇE TURGU - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hamiyet Üstündağ, zamana meydan okuyan ahşap evinde tek başına kalıyor.

        Yağbasan Mahallesi'nde, yöre mimarisine uygun olarak tamamen ahşaptan inşa edilmiş iki katlı ev, yaklaşık 120 yıldır ayakta duruyor.

        6 çocuk annesi Üstündağ, eşinin vefatının ardından 25 yıldır anılarıyla birlikte tek başına bir hayat sürüyor.

        Üstündağ, AA muhabirine, 6 odalı eve 63 yıl önce gelin geldiğini, o dönem evde 20 kişinin yaşadığını söyledi.

        Küçük yaşta evlendiğini belirten Üstündağ, "Ben bu eve gelin geleli 63 sene oldu. Buraya geldim tütün dikiyorduk, 3 ay sonra Samsun'a taşındık. Dokuz sene Samsun'da durdum. Kayınpederim ölünce beyim durmadı köye geldi. O zamandan beri köy hayatı yaşıyorum. Bu evde beş oğlan, bir kızımı büyüttüm, toplamda 6 çocuğumu yetiştirdim." diye konuştu.

        - "Evi yıkmak istediler, yıktırmadım"

        Eşinin vefatının ardından evde yaşamaya devam ettiğini anlatan Üstündağ, "Şu anda tek başıma kalıyorum. Gelinim beni aşağıya yemek yemeye, kalmaya çağırıyor ama evi bırakıp gidemiyorum." dedi.

        Üstündağ, şöyle devam etti:

        "Bu evde, vaktinde ne yemekler yapıp yedirdim, helali hoş olsun. Kaynatamın düzenini devam ettiriyorum. 'Yalnız başına ne yapıyorsun?' diyenler oluyor. 'Camları falan kırıktı, fare falan geliyor' dediler ama ne gelirse gelsin korkmuyorum. Allah'ım var, neden korkayım, evimden inecek değilim dedim. Evi yıkmak istediler, yıktırmadım."

        Üstündağ'ın gelini Güllü Üstündağ da kayınvalidesinin yakınında oturduğunu, onunla ilgilendiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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