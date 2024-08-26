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        SAMULAŞ'ın geliştirdiği otomatik ray yağlama sistemiyle yüzde 70 tasarruf sağlanacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMULAŞ) tarafından geliştirilen, güneş enerjisiyle çalışacak otomatik ray yağlama sistemiyle yüzde 70 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:42
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        SAMULAŞ'ın geliştirdiği otomatik ray yağlama sistemiyle yüzde 70 tasarruf sağlanacak
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        Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMULAŞ) tarafından geliştirilen, güneş enerjisiyle çalışacak otomatik ray yağlama sistemiyle yüzde 70 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMULAŞ'ta görevli mühendisler ve teknikerlerin geliştirdiği sistemle, seyir halinde sürtünmeden kaynaklanabilecek aşınmayı engellemek amacıyla uzun yıllardır manuel olan ray yağlama sistemi, artık otomatik çalışacak.

        İki aylık çalışmayla geliştirilen sistem, satın almaya kıyasla yüzde 70 tasarruf sağlayacak. Yirmi noktada uygulanacak sistem, kurulum maliyetinin yanı sıra iş gücü konusunda da tasarruf imkanı tanıyacak.

        Sistemin çalışması için gerekli elektrik güneş enerjisiyle sağlanacak, böylelikle maliyetlerden de tasarruf edilmiş olacak.

        - "Hedefimiz, şehrimizdeki ulaşımın daha da verimli hale gelmesi"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, daha ileri Samsun hedefiyle her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Doğan, hemşehrilerinin güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalanmalarının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz harekete geçerek önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. Dışarıdan satın almaya kıyasla yüzde 70 daha az maliyetle otomatik ray yağlama sistemi geliştirdiler. Bugüne kadar bu işlem manuel yapılıyordu ama kendi mühendis ve teknisyenlerimizin emeğiyle bu işlem artık otomatik gerçekleştirilecek. Hedefimiz, şehrimizdeki ulaşımın daha da verimli hale gelmesi ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak.

        Bunu yaparken de imkanlarımızı verimli kullanmak. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Samsun'umuzu örnek bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket etmeyi sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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