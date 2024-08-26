Samsun'da Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek ve Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak.

"Nal seslerinden pedal seslerine" sloganıyla 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turunda 8 farklı ülkeden 18 takımla 115 sporcu pedal çevirecek.

"Gençlerimiz arasında Milli Mücadele, Çanakkale ruhu, Kuvayımilliye ruhunun yaşatılması ve farkındalığın artırılmasına da vesile olmuştur. Aynı zamanda Samsun'umuzun tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da büyük katkıda bulunmuştur. Sporun başkenti olarak ifade ettiğimiz ve daha önce birçok ulusal ve uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olan Samsun'umuz bu önemli etkinliğe de en güzel ve en başarılı şekilde ev sahipliği yapmıştır ve yapacaktır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'ndan Cumhuriyet'e giden güzergahta pedal çevirecek olan sporcularımızın bu kıyasıya mücadelesi kardeşliğimizin de pekişmesine katkıda bulunacak. Oluşturulan farkındalık, Milli Mücadele ruhunun genç nesillerimiz tarafından da daha iyi şekilde anlaşılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunacaktır."

Bisiklet turunun "çocuk etabı" da olduğuna işaret eden Tavlı, "3-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılımıyla da 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu çocuk etabı da Samsun'umuzda gerçekleştirilecek. Sevgi Parkı'ndan başlayacak bu etap, Kurtuluş Yolu'nda son bulacak ve burada oluşturulacak festival alanında sevgili çocuklarımız, gençlerimiz gün boyu devam edecek birbirinden farklı etkinliklerle de zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacaklar." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyona sponsorluk yapan iş insanlarına teşekkür etti. Samsun'un 19 Mayıs 1919'un marka şehri olduğunu söyleyen Doğan, kurtuluş meşalesinin başladığı şehirden böyle bir etkinliğin başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Doğan, "Samsun'dan bu etkinliğin başlıyor olması ve Kurucu Meclise, Ankara'ya bu bayrağın ulaştırılacak olması Samsun'umuzu daha da ön plana çıkaracaktır. Samsun için çok önemli bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.