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        Samsun'da sağanak etkili oldu

        Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:18
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        Samsun'da sağanak etkili oldu
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        Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

        Kilise Kavşağı'ndaki alt geçit suyla doldu. Trafik ekipleri güvenlik için araç geçişlerine izin vermedi.

        Trafikte aksamaların yaşandığı kentte belirli noktalarda ekipler trafiği kontrollü sağladı.

        ​​​​​​​Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar ağaç ve bina altlarına sığındı.

        Baruthane Kavşağı'ndaki köprü altında, yağmurun getirdiği çamur ve taşlar mazgalları tıkadı. Oluşan su birikintisi yayaların geçişini engelledi.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri mazgalları açmak için temizlik ve su tahliyesi çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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