Samsun'da bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde D.K. (52) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının çocukları H.K. (50) ile F.K'yle (31) karşılaştı.

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