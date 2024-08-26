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        Samsun'da bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:08
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        Samsun'da bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde D.K. (52) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının çocukları H.K. (50) ile F.K'yle (31) karşılaştı.

        Aralarında çıkan tartışmanın ardından D.K. yanında bulunan orakla, H.K. ve F.K'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunca yakalanan D.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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