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        Vezirköprü'de muhtarlar istişare toplantısında buluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneğince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:57
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        Vezirköprü'de muhtarlar istişare toplantısında buluştu
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneğince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kahvaltı programı düzenlediklerini söyledi.

        Kaya, muhtarlardan ve diğer katılımcılardan Vezirköprü için ne yapabileceklerini iyi düşünmelerini istedi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de muhtarların birlikteliğinin yerel yönetimlere güç verdiğini belirterek, "İlçemizin sorunlarını çözebiliyoruz. Vezirköprü kalkınmaya çok müsait bir ilçe. İnşallah hep beraber Vezirköprümüzü kalkındıracağız. Birliğimizi beraberliğimizi baltalayacak mekanizmalara fırsat vermeyeceğiz. Muhtarlarımızla temaslarımız sürecek. Muhtarlarımıza her zaman kapımız açık." dedi.

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya da bölgede alternatif ürün üretiminin artırılması için sebze hali ve soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, bu sorun çözüldüğünde ilçenin önemli bir pazara dönüşeceğini kaydetti.

        Muhtarlar Derneği Başkanı Haili Kılıç ise kahvaltıda ilçenin ve muhtarların sorunlarının genel olarak tespit edildiğini belirterek, sorunların öncelik sırasına göre çözülmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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