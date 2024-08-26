Samsun'da kenevir hasadı başladı

Etkinliğe, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yakup Çağlayan da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Narlısaray Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

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