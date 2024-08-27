İşletmecinin antika merakı restoranını adeta müzeye dönüştürdü

RECEP BİLEK - Samsun'un Atakum ilçesinde restoran işleten Cengiz Toprak, 20 yılını vererek topladığı binlerce antika eşyayla iş yerini adeta müzeye dönüştürdü.

Toprak, eski televizyon, radyo, plak, duvar saatleri, çömlekler, kömürlü ütü, terazi, dikiş makinesi, gaz lambası, çömlek, tokmak, havan gibi yıllar içinde biriktirdiği antika eşyaları restoranının duvarlarında, tavanında sergiliyor.

Müzeyi andıran restoranda, müşteriler yemek yerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.

Cengiz Toprak, AA muhabirine, kendisini tanıyanların genelde eskileri çok sevdiğini bildiğini söyledi.

Antika malzemeler biriktirdiğini belirten Toprak, "Antika merakımım tamamı yoklukla alakalı. Yani o zamanlar fakirlik vardı. Böyle, imkanlarım yoktu. Babamı çok erken yaşta kaybettik. Köydeydik. Böyle lambamız bile yoktu, gaz lambası böyle işte. Ondan dolayı biraz fazla ilgim var. Çünkü gerçekten de bazı şeylerle yirmili yaşlarda tanıştım." dedi.

İlk restoranı açtığı yıllarda masa ve sandalyeleri ikinci elden aldığını anlatan Toprak, şöyle devam etti:

"Bizim masalarımız ve sandalyelerimiz hep başka başkaydı. O da sağdan soldan yine ikinci elcilerden aldığım malzemelerdi. Paramız oldukça, öyle yapınca insanların da hoşuna gitti. Sonra duvarlara asmaya başladım bazı şeyleri. Ya dedim 'kendime böyle bir tarz oluşturayım.' Annemin ördüğü patikleri bile asıyordum mesela ben duvarlara dekor amaçlı. Hatta kara lastik ayakkabılarım vardı çok eskiden. Onları da saklamıştım. Motosiklet malzemelerim falan vardı yine eskilerden kalma. Bu iş de insanların hoşuna gidince dedim ki 'Bizim tarzımız bu olsun.' 'Hani farklı olalım' dedik. Bu da tabii çok ilgi gördü."