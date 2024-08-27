Samsun'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adreste, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. yakalandı.

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