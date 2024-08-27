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        KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı

        Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:24
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        KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı
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        Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı.

        KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

        Geçen yıl ton başına üreticilere 12 bin 700 lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirledik. Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak bölge rekoltesi yüzde 30 civarında düşmüştür. Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz, yaklaşık 35 bin ton ürün alımı gerçekleştirmektir." ifadesini kullandı.

        Açıklanan fiyatın sadece ön alım fiyatı olduğunu vurgulayan Erarslan, şunları kaydetti:

        "Değişen piyasa şartları çerçevesinde KARADENİZBİRLİK, fiyat farkı ödemesi de yapacaktır. KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının büyük bölümü halen yurt dışından karşılanmaktadır. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz."

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