Samsun'da fındık mesaisi devam ediyor

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu'dan sonra en çok fındık üretiminin yapıldığı Samsun'da üreticilerin fındık hasadı ve kurutma işlemi devam ediyor.

Samsun'da bu yıl toplam 1 milyon 240 bin dekar alanda üretimi yapılan fındıktan 114 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye genelinde Ordu'dan sonra üretimde 2. sırada yer alan Samsun'da fındık hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlarken, üreticinin mesaisi kurutma işlemiyle devam ediyor.

Üreticiler, tarladan hasat ettikleri fındığı çotanaklarından ayrılması için patoz makinesinden geçiriyor.