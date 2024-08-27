Yaşamını yitiren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemi Şehin son yolculuğuna uğurlandı

Hakemliğin yanı sıra güreş antrenörlüğü de yapan Şahin'i son yolculuğunda minik öğrencileri de yalnız bırakmadı.

Geçirdiği kalp krizinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arif Şahin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

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