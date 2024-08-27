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        Yaşamını yitiren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemi Şehin son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde 40 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemi Arif Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:15
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        Yaşamını yitiren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemi Şehin son yolculuğuna uğurlandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde 40 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemi Arif Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

        Geçirdiği kalp krizinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arif Şahin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

        Helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne götürülen Şahin'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Hakemliğin yanı sıra güreş antrenörlüğü de yapan Şahin'i son yolculuğunda minik öğrencileri de yalnız bırakmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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