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        Samsun'da çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:03
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        Samsun'da çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan düşen kişi ağır yaralandı.

        Hurdacılık ile uğraşan Fatih Sultan Abanoz (40), Doğanca Mahallesi’nde bulunan, bir evin çatısını sökerken bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kafasında çatlak ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Ağır yaralı Abanoz'un, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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