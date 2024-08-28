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        Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:14
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        Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine S.İ. (21), V.T'yi (22) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralan kişi sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli S.İ. emniyete giderek teslim oldu.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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