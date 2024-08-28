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        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da birçok suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:24
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        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da birçok suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Uyuşturucu madde kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ile "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" suçlarından toplam 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis ve 500 lira para cezası bulunan O.D'yi yakaladı.

        Ayrıca, ekipler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi de yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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