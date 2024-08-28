Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada dedektör ile kazıda kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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