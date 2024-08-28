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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:51
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada dedektör ile kazıda kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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