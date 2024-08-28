Samsun'dan kısa kısa

Atakum ilçesindeki alışveriş merkezi ve sahil şeridinde broşür dağıtan ekipler, dolandırıcılık, UYUMA, NARVAS, KADES ve suda boğulmaları önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde gözaltına alınan İ.A'nın ikametine yapılan aramada da 2,5 metre boyunda 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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