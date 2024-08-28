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        Ladik'teki okullar eğitime hazırlanıyor

        Samsun'un Ladik ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulunun bakım ve onarımını yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:53
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        Ladik'teki okullar eğitime hazırlanıyor
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        Samsun'un Ladik ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulunun bakım ve onarımını yapıldı.

        Belediye personeli tarafından okulun elektrik ve su tesisatı gözden geçirildi, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Adnan Topal, okulun eksiklerini tamamlayarak hazır hale getirdiklerini, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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