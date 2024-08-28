Ladik'teki okullar eğitime hazırlanıyor

Belediye personeli tarafından okulun elektrik ve su tesisatı gözden geçirildi, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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