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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Terme'ye ziyaret

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Terme ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:35
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Terme'ye ziyaret
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Terme ilçesini ziyaret etti.

        Topsakal ve beraberindekiler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Ardından MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Topsakal, zaman zaman ilçeleri ziyaret ettiklerini, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

        Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık bölgesine de ziyarette bulunduğunu anlatan Topsakal, "Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu vesileyle hem belediyemizi hem teşkilatımızı ziyaret ettik. Görüşmelere ve ziyaretlerimize devam edeceğiz." dedi.

        Ziyaretlere Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya ve partililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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