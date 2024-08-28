MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Tekkeköy ilçesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Tekkeköy ilçesini ziyaret etti.

Topsakal ve beraberindekiler, MHP ilçe başkanlığı önünde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından MHP Tekkeköy İlçe Başkanlığını ziyaret eden Topsakal, yeni göreve başlayan İlçe Başkanı Rıfat Bülbül'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tekkeköy ilçesi ile ilgili sorun ve taleplerin ele alındığı ziyarete Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar,