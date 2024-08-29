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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun Akademik Odalar Buluşması"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yaptığımız çalışmayı sadece bir yatırım, proje olarak görmekten ziyade onun önümüzdeki dönemde insana, doğaya, çevreye ya da gelecek nesillere katkısını bugünden hesap edebilme yeteneği ancak ortak akıl toplantılarıyla, özellikle farklı meslek disiplinlerinin, farklı uzmanlıkların bir aradalığıyla oluşan süreçlerle gelişiyor, şekilleniyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:44
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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun Akademik Odalar Buluşması"nda konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yaptığımız çalışmayı sadece bir yatırım, proje olarak görmekten ziyade onun önümüzdeki dönemde insana, doğaya, çevreye ya da gelecek nesillere katkısını bugünden hesap edebilme yeteneği ancak ortak akıl toplantılarıyla, özellikle farklı meslek disiplinlerinin, farklı uzmanlıkların bir aradalığıyla oluşan süreçlerle gelişiyor, şekilleniyor." dedi.

        Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Samsun Akademik Odalar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, meslek odalarının birlikteliğini şehrin geleceği için atılacak adımlarda, alınacak kararlarda güzel bir zemin oluşturması adına önemli bulduğunu söyledi.

        Türkiye'ye tarihinde öncülük yapan Samsun'un Türkiye Yüzyılı ile gelecek dönemde de öncü şehir olmasını sağlayacak projeleri, hamleleri yapmasını sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Karaaslan, "Gelin bu kararları alırken, bu hedefleri belirlerken, bu stratejileri geliştirirken bu şehre yakışır şekilde, hep birlikte, birlikteliğimizden aldığımız güçle yapalım." ifadesini kullandı.

        Samsun'un özel bir şehir olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı, kurtuluş meşalesini yaktığı, Anadolu'yu aydınlattığı şehir olma misyonunu bugün de omuzlarında taşırken, aynı şekilde ülkenin geleceğine dair en önemli hamleleri yapabilecek güce, potansiyele sahiptir. Bugün şehrimizin sadece potansiyelinden değil, onların hayata geçmiş hallerinden bahsediyoruz. Bu yaparken anlık kararlarla mı hareket ediyoruz? Elbette hayır. Tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belli bir strateji, belli bir vizyon ve hedef doğrultusunda öncelikli olarak bölgesel, daha sonra bütün şehirlerin kalkınma hamlelerini tanımladığı, her birimizin bu anlamda şehrimizde çok önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Burada birlik ve beraberlik neden önemli? Çünkü planlamak, her şeyden önce bütüncül olduğu sürece anlamlı. Yaptığımız çalışmayı sadece bir yatırım, proje olarak görmekten ziyade onun önümüzdeki dönemde insana, doğaya, çevreye ya da gelecek nesillere katkısını bugünden hesap edebilme yeteneği ancak ortak akıl toplantılarıyla, özellikle farklı meslek disiplinlerinin, farklı uzmanlıkların bir aradalığıyla oluşan süreçlerle gelişiyor, şekilleniyor."

        Karaaslan, daha çok meslek odalarının temsilcilerini dinlemek istediğini, toplantının bu şekilde daha verimli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

        Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

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