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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:39
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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit yakınları ile askeri erkan, Kıran ve Asri mezarlıklardaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Şehit yakınlarıyla sohbet eden Tavlı ve beraberindekiler, dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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