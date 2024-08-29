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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten Hatayspor maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 1 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Hatayspor'un zaaflarından yararlanıp güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:08
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        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ten Hatayspor maçı değerlendirmesi:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 1 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Hatayspor'un zaaflarından yararlanıp güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.

        Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

        Antalyaspor karşısında Atakaş Hatayspor'un çok iyi oynadığına işaret eden Reis, "Rakibimiz Hatayspor iyi bir ekip. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Antalyaspor maçında onları gördüm. Geçiş oyunlarını çok iyi oynuyorlar. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Şimdiye kadar çok iyi çalıştık. Umarım bu maçtan istediğimizi alıp, onların zaaflarından yararlanıp güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Atakaş Hatayspor maçından sonra milli takım arasına girileceğini hatırlatan Reis, "RAMS Başakşehir maçı ertelendi. Atakaş Hatayspor maçı sonrasında da milli takım arasına gireceğiz. Bu dönemde takımı motive etmek kolay değil. Çünkü sezon başından beri sadece 2 maç oynayıp bir araya girdik. 1 maç oynayıp tekrar bir milli maç arasına gireceğiz. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Elimizden gelenin en iyini yapmak zorundayız. Bu süreçte hazırlık maçında çok süre alamayan oyuncuları kullandık. Maç eksikliklerini gidermelerini istedik." şeklinde konuştu.

        Reis, Almanya'da deplasman yolcuklarının kısa, Türkiye’de ise biraz daha uzun sürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bir şehirden bir şehre gitmek uzun sürüyor. Bu Almanya ile Türkiye arasında bir fark. İkinci bir fark ise taraftar. Bizim taraftarımız maçlarda stadımızı dolduruyor, bu bizi mutlu ediyor. Ancak deplasman maçımızda taraftar pek yoktu. Rakip takım taraftarı da stadı doldurmamıştı. Almanya’da bu çok farklı. Hemen hemen birçok maçta stadyumlar dolu oluyor. Biz Samsunspor olarak savaşmaya, sert oynamaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz bazen maçlarda çok yere yatıyor, çok zaman geçiriyor. Oyunu soğutuyorlar. Top oyunda biraz daha fazla süre kalabilir. Umarım gelecek maçlarda top oyunda biraz daha kalabilir ve gelecekte oyunu biraz daha fazla oynama fırsatımız olabilir. Kolay değil, bu zor bir şey. Almanya’da top biraz daha fazla oyunda kalıyor ve oyun daha fazla oynanabiliyor."

        Reis, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ise Türk futbolu açısından iyi olmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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