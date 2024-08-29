Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim programı tamamlandı

Samsun'un Terme ilçesine fındık hasadı amacıyla gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yürütülen eğitim projesi sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen, "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi" kapsamında dezavantajlı ailelerin çocuklarına Pikolo Derneği üyesi gönüllü öğretmenler tarafından Terme Kumcağız Mahallesi Ortaokulu'nda verilen eğitimin tamamlanması dolayısıyla kapanış etkinliği düzenlendi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, burada yaptığı konuşmada, çocukların eğitimine verilen önemin altını çizerek, bu programların onların geleceğine yatırım açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. Belediye Başkanı Şenol Kul da ilçeye gelen mevsimlik işçilerin toplumun bir parçası haline geldiğini, çoğunun çadırlarda değil, vatandaşların evlerinde konakladığını belirterek, "Bu süreçte kurulan arkadaşlıklar ve dostluklar akrabalığa dönüştü ancak işçilerin çocuklarına yönelik programlar her şeyden daha değerli. Bu tür etkinliklerin ve eğitimlerin Türkiye genelinde yaygınlaşması ve sürdürülebilir hale gelmesini temenni ederim." dedi.

Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Torun ise sezon boyunca proje kapsamında 166 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Çocukların öğretmenleriyle birkaç gün bile bir arda olmasının onlara çok önemli şeyler kattığına işaret eden Torun, "İki buçuk haftalık kısa bir dönem geçirdik. Bu dönemde çocukların bir nebze de olsa eksik kalan müfredatlarının temel anlamda yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalar yaptık. Bundan sonra örgün eğitim döneminde en yakın okul neredeyse çocuklarımızı okullarına irtibatlandırılıyoruz. Onların devamlılığından emin oluyor ve süreci bu şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.