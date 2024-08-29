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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Artan kaynak ihtiyaçları, artan nüfus ama azalan kaynaklar uzun yıllardır konuşulan meseleler ama günümüzün koşullarında iklim değişikliği, ona karşı gösterdiğimiz mücadele ve uyum politikaları çerçevesinde verimliliği merkezimize almamız gereken çok önemli bir başka dönemi girdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:37
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        AK Parti'li Karaaslan, "Samsun Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı"nda konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Artan kaynak ihtiyaçları, artan nüfus ama azalan kaynaklar uzun yıllardır konuşulan meseleler ama günümüzün koşullarında iklim değişikliği, ona karşı gösterdiğimiz mücadele ve uyum politikaları çerçevesinde verimliliği merkezimize almamız gereken çok önemli bir başka dönemi girdik." dedi.

        Karaaslan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Samsun Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Samsun'un öncü şehir kimliğiyle sadece kendi bölgesinin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da yeniden öncü şehri olmakla ilgili büyük bir iddianın sahibi olduğunu söyledi.

        Samsun'un insan potansiyeli, tarımsal varlığı, sanayi alanında hayata geçirdiği büyük sıçramasıyla artık gücünü somutlaştırmış projelere dönüştürmüş bir şehir olduğunu anlatan Karaaslan, hedef ve iddialarının bu sıçramalarda sınırlı kalmadığını belirtti.

        Kovid-19 sürecinde bir şehrin ihtiyaçları karşılama potansiyelinin bölgesine, ülkesine ve hatta dünyaya yetebilirliğinin büyük bir mesele olarak karşılarına çıktığını dile getiren Karaaslan, "O güne kadar fark etmediğimiz salgın hastalık, dünya dengelerini, bakış açılarını ve şehirlerin başarı kriterlerini bence bu anlamda değiştirmiş oldu. Arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan tahıl krizinde tahıl koridorunun açılmasıyla kendi kendine yetebilirliğin, irade koyan güçlü ülke olmanın ne demek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sonra afetler yaşadık. Canlarımızı depremlerde, sellerde, heyelanlarda ne yazık ki Türkiye genelinde kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, yağış rejiminin değişmesi ve mevsimsel anormalliklerin artması nedeniyle sel başta olmak üzere çeşitli riskler ortaya çıktığına dikkati çekerek, kent yönetimlerinin bu riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

        Daha sağlıklı kent dokusu, kentsel dönüşüm ve daha sağlıklı altyapı oluşturulması gibi tedbirlerin öneminin arttığının altını çizen Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Artan kaynak ihtiyaçları, artan nüfus ama azalan kaynaklar uzun yıllardır konuşulan meseleler ama günümüzün koşullarında iklim değişikliği, ona karşı gösterdiğimiz mücadele ve uyum politikaları çerçevesinde verimliliği merkezimize almamız gereken çok önemli bir başka dönemi girdik. Su başta olmak üzere Rabb'imizin bahşettiği bütün nimetleri aslında en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimiz sorusunun cevabını yeri geldiğinde birey, yeri geldiğinde yöneticiler, yeri geldiğinde firma, şirket olarak ama genelinde toplumsal bakış açısı olarak yeniden düşünmek, ortaya yeni bir anlayış koymak zorundayız. Aslında bu, yeni bir anlayış da değil. Bu, bizim tam da özümüz, tam da medeniyetimiz, tam da inancımız. Bizim bunu yeni dünya düzeninin koşullarına adapte etmek gibi bir sorumluluğumuz var."

        Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

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