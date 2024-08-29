Samsun'da "Türk Milletinin Yeniden Dirilişi: Büyük Zafer" paneli düzenlendi

Samsun'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla "Türk Milletinin Yeniden Dirilişi: Büyük Zafer" paneli gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ortaklığında Samsun Müzesi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü SAMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Ahmetoğlu yaptı.

SAMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak, "Savaşlara Son Veren Savaş: Büyük Taarruz" başlıklı sunumunda, Büyük Taarruz'un Osmanlı devletinin geri çekilişini durduran dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ulus devletin korunması için milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çolak, bayramların, bağımsızlık savaşlarının ve bayrağın bir ulusu millet yapan kutsal kavramlar olduğunu, bu değerlere sahip çıkılmazsa milli devlet vasfının kaybolabileceğini belirtti.

Her savaşın sonucunun bir sonraki savaşın nedeni olduğuna işaret eden Çolak, "İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Versay Antlaşması'dır. Birçok savaşın sonucunda Büyük Taaruz'a ulaştık." dedi.

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da "30 Ağustos Zaferi ve İngiltere" başlıklı sunumunda, Büyük Taarruz'un Türk milletinin ölüm noktasına gelmiş ruhunu dirilttiğini dile getirdi.

Bu zaferin sadece askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin manevi ve kültürel değerlerinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını mümkün kılacak bir zafer olduğunun altını çizen Çağlayan, şunları söyledi:

"102. yılını kutladığımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Batılı güçlerin Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesinin parçalandığı büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na Almanların yanında girmesiyle savaşı 4 yıla uzattığı için Osmanlı Devleti'ni ve Türk milletini ağır cezalandırmak isteyen İngiltere ve Fransa, imzaladıkları gizli paylaşım anlaşmaları ile Anadolu'nun doğusunda büyük Ermenistan, batısında büyük Yunanistan planlarını hayata geçirmek istedi. Ancak Türk milletinin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinin istiklaline olan düşkünlüğüne güvenerek Milli Mücadele'yi Samsun'dan başlattı. İstanbul'daki pek çok kişi ve İngilizler tarafından maceraperest olarak yaftalanan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, zoru başararak önce teşkilatlanmayı TBMM şahsında tamamladı, ardından düzenli orduyu kurdu."