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        Samsun'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Havza ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:40
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        Samsun'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Havza ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Sondaj Mahallesi Yeşil Sokak'ta Yusuf Demirtaş'a ait üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın sonucu çatı katında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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