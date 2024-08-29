Samsun'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Havza ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Samsun'un Havza ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Sondaj Mahallesi Yeşil Sokak'ta Yusuf Demirtaş'a ait üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu çatı katında hasar meydana geldi.
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