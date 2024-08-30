Samsun'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alının bilgiye göre, Halis B. (39) idaresindeki 28 DN 336 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim B. (54) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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