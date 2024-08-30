Samsun'da TCSG-Dost gemisi ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost'u da ziyaret etmeyi arzu ettikleri için geldiklerini anlatan Güzel, "Çocuklarımıza, bu memleketin kolay kazanılmadığını göstermek amacıyla, bu bilinci aşılamak için geldik." dedi.

Ziyaretçilerden Kasım Güzel, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Merzifon'dan ailesiyle Samsun'daki etkinlikleri izlemek için geldiklerini söyledi.

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