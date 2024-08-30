Terme'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı

Bu toplantıda modelin uygulama esasları ve eğitim sistemine getireceği yenilikler hakkında bilgi sunuldu.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı, ilçedeki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse başkanlık etti.

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