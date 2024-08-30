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        Terme'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Müdürler Kurulu Toplantısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:22
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        Terme'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Müdürler Kurulu Toplantısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse başkanlık etti.

        Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı, ilçedeki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

        Toplantının ardından Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda müdür yardımcılarına yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Bu toplantıda modelin uygulama esasları ve eğitim sistemine getireceği yenilikler hakkında bilgi sunuldu.

        Toplantılara İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

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