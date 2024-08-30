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        Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya tüfekle ateş edildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya silahla ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:13
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        Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya tüfekle ateş edildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya silahla ateş edildi.

        Alınan bilgiye göre, fındık hasadı için ilçede bulunan 10 kişilik ailenin kaldığı Yavaşbey Mahallesi Mevlana Caddesi'nde binaya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        Tüfekten çıkan saçmalar, evin duvarlarına ve pencerelerine isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadı.

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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