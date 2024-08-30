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        20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı

        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:25
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        20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı
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        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı.

        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan da birer takım olmak üzere 750 sporcu katıldı.

        Samsun'da 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Turnuvada dereceye girenlere sporculara madalyalarını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı

        Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

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