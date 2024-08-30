20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı

Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

Samsun'da 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan da birer takım olmak üzere 750 sporcu katıldı.

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