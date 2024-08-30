Samsunspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Antrenmanda ısınma koşusu yapan futbolcular daha sonra pas, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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