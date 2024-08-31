Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilirken Gaziantep FK'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

        Karadeniz ekibinin sezonun 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı ise rakibinin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Ligin ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da askeri bando 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi
        Samsun'da askeri bando 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi
        Samsunspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü
        Samsunspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına sürdürdü
        20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı
        20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı
        2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun'da başladı
        2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun'da başladı
        Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya tüfekle ateş edildi
        Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı binaya tüfekle ateş edildi