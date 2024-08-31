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        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:20
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        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor
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        SAMSUN-Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

        Sağlam, gazetecilere, kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar verdiğini söyledi.

        Zararlıyla mücadele amacıyla ağaçlara feromon tuzakları yerleştirildiğini aktaran Sağlam, zararlının rüzgar almayan, nemli bahçelerde daha sık görüldüğünü dile getirdi.

        Kahverengi kokarca zararlısının en fazla nem biriken yerleri tercih ettiğini anlatan Sağlam, "Eğer az zararlı böcek olan bir bölgeyi ilaçlarsanız, yararlı böcekleri de öldürürsünüz. Bu nedenle önce tuzaklardaki zararlıları sayarak yoğunluk tespiti yapılmalı, ilaçlama ardından yapılmalı. Gözlemlerimize göre denize yakın, rüzgar alan ya da yüksek rakımlı bahçelerde bu zararlıya pek rastlanmıyor." dedi.

        Sağlam, kahverengi kokarca zararlısının yaz sonrası metruk binalarda konakladığına işaret ederek, "Hasat sonrası yoğun görülen yerlerde tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalı. Bu zararlı, kışı metruk binalarda veya saçak altlarında geçiriyor. Bu alanlara feromon tuzakları yerleştiriyoruz ve tuzağa gelen böcekleri yok ediyoruz." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak zararlılara karşı kapsamlı mücadele başlatacaklarını vurgulayan Sağlam, "Bakanlık olarak biyosidal ilaç temin edeceğiz. Zararlının bulunduğu köylerin tamamını ilaçlayacağız. Teknik ekipler gözetiminde her gün 10 köyü ilaçlayacağız. Kahverengi kokarca zararlısının yoğun olduğu bahçe ve köylerde önlemleri artıracağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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