Samsun'da mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavaşbey Mahallesi'nde 2 gün önce mevsimlik işçilerin kullandığı bir ikametin camına pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu hasar meydana geldiği belirtildi.

Şüphelilerin olay yerinden araçla ayrıldıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerinde bir boş kartuş bulunmuştur. Olay esnasında ikamette kimsenin olmadığı, maddi zarar meydana geldiği olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden anlaşılmıştır. Soruşturmacı birimlerimizce 5 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden Y.D, H.K. ve G.Y. yakalanmıştır. Açık kimlikleri tespit edilen firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayın işçi temini ve kiralamayla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı, alınan beyanlardan anlaşılmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir."