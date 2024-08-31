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        Samsun'da mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:00
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        Samsun'da mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, mevsimlik işçilerin kaldığı binanın kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavaşbey Mahallesi'nde 2 gün önce mevsimlik işçilerin kullandığı bir ikametin camına pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu hasar meydana geldiği belirtildi.

        Şüphelilerin olay yerinden araçla ayrıldıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olay yerinde bir boş kartuş bulunmuştur. Olay esnasında ikamette kimsenin olmadığı, maddi zarar meydana geldiği olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden anlaşılmıştır. Soruşturmacı birimlerimizce 5 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden Y.D, H.K. ve G.Y. yakalanmıştır. Açık kimlikleri tespit edilen firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayın işçi temini ve kiralamayla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı, alınan beyanlardan anlaşılmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

        - Samsun Valiliği açıklaması

        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada ise olayın münferit, kişisel bir olay olduğu vurgulanarak, "Tarafların birbirlerini tanıdıkları, konunun alacak verecek ve işçi temin anlaşmazlığından kaynaklandığı belirlenmiştir. Mevsimlik işçilerimizin kullandığı çadırlara yönelik herhangi bir hareket olmamıştır. Diğer mevsimlik işçiler mahallede kalmaya ve çalışmaya devam etmektedir. Bu konuda sosyal medya paylaşımını yapan kişinin köyden ayrıldığı anlaşılmakla birlikte soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hiç kimsenin misafir çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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