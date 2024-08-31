AFAD Karadeniz Bölgesi Akredite Ekipler Kampı Samsun'da başladı

AFAD tarafından 8 ilde gerçekleştirilecek AFAD bölgesel ekipler kamp programlarının ilki, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Başkanlığı tarafından afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu, bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının afetlere hazır olması, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetinin kazanılması amaçlarıyla "AFAD Karadeniz Bölgesi Akredite Ekipler Kampı" düzenlendi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen ve 1 Eylül'e kadar sürecek kampa 18 ilden 85 araç, 18 sivil toplum kuruluşuna bağlı 35 ekipte 195 sivil toplum gönüllüsü, 65 AFAD personeli, 75 diğer kamu personeli olmak üzere 335 kişi katılıyor.